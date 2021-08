Morphosys (WKN: 663200)-Aktionäre hatten in den vergangenen Monaten nicht viel Freude mit ihrem Investment. Die Aktie ist seit Anfang 2020 schon mehr als 64 % gefallen (27.08.2021). In der Zwischenzeit gab es viele negative Nachrichten, die zu einer Korrektur führten. Doch insgesamt ist Morphosys kein wertloses Unternehmen. Könnte die Aktie somit jetzt eine Gelegenheit sein? Bessere Morphosys-Quartalszahlen Im zweiten Quartal 2021 konnte Morphosys seine Ergebnisse stabilisieren. So stieg der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...