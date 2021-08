Berlin, Potsdam, Saarbrücken, London, Los Angeles (ots) - Tränen für die Welt! Saxo Bank of Art Collection präsentiert seltene Kunstwerke vom Auto-Motoren-Visionär Heiko Saxo!Bevor der Concept Creator Heiko Saxo seine Erfindungen patentieren ließ, und Verbrennungsmotoren in Armbanduhren implantierte sowie Luxusautos zersägte um daraus Skulpturen zu bauen, komponierte, malte und designte der deutsche Künstler.Zum Gitarren-Workshop der Michael Jackson Gitarristin Jennifer Batten überreichte Heiko Saxo 1997 in Potsdam, einen Tag vor dem Jackson Auftritt im Olympiastadion Berlin, 2 spektakuläre Gemälde an Jennifer Batten.Das eine Acrylgemälde zeigt die Musikerin, wie sie mit einer Gitarre aus einem explodierenden Erdball fliegt. "Aus Zeitgründen malte ich in der Garderobe ihre Haarmähne mit Zahncreme über das bereits fertiggestellte Gemälde" so Saxo.Das Kunstwerk "The Cry" für Michael Jackson, das später auf der Neverland-Ranch einen Ehrenplatz gefunden hatte, zeigt Heiko Saxo, damals Artist Name "Heiko The Cry" in einem Selbstbildnis. Ein expressionistischer Farbschrei, sich selbst vervielfacht auf fünf Augen, drei Hände und diverse "schrille Töne" einer anderen Dimension.Eine ausdrucksstarke Botschaft von Heiko Saxo an Michael Jackson, der 2 Jahre zuvor den Earth Song ins Leben gerufen hatte. "Das Thema ist aktuell so heiß wie nie- die Erde weint!" so Saxo.Heiko Saxo schuf aktuell Nachbildungen in Acryl und passt die Artworks zeitgenössisch den Schmerzen der Welt an. In seinen "Tränengemälden" zerfließt die Erde im Universum. Der Tränensong "The End and the Beginning" als tief emotionales Pianowerk wurde erstmalig veröffentlicht auf dem Heidi Hetzer Musik Album "Heidi - Around the World".Soundcloud Heiko Saxo "The End and the Beginning" (https://soundcloud.com/heiko-saxo/tears-song-the-end-and-the-beginning)Später gab Heiko Saxo seinen Künstlernamen "Heiko The Cry" auf. Die H.T.C. Energy Pictures & Records Foundation - Stiftung zur Förderung junger Sportler und Künstler wurde gegründet.In dem kurz vor der Veröffentlichung stehenden 300 Seiten Bildband ist die Geschichte aller Kreationen von Heiko Saxo genau dokumentiert.Pressekontakt:Saxo Bank of Art Collection Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/5005706