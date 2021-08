Die Automatisierung greift in vielen Branchen um sich. Neben den Fortschritten beim autonomen Fahren übernehmen Roboter und Maschinen in Bereichen wie im Handel oder in der industriellen Fertigung mehr und mehr die Arbeit des Menschen - und auch im Gesundheitssektor. Hier geht ein Weltmarktführer mit seiner robotergestützten Technik völlig neue Wege und eröffnet auch Anlegern damit große Chancen. Der US-Konzern Intuitive Surgical gilt als Pionier bei robotergestützten Operationen. Für sein sogenanntes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...