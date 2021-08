Das Weltraum-Startup Astra hat es im dritten Versuch nicht geschafft, seine Kleinrakete in den Orbit zu befördern. Nach einer aufsehenerregenden Startphase war der Versuch nach 2,5 Minuten abgebrochen worden. In der Nacht zu Sonntag, um 00:35 Uhr mitteleuropäischer Zeit, startete Astra vom Pacific Spaceport Complex auf der Kodiak-Insel in Alaska seinen dritten Orbital-Testflug. Zum Einsatz kam die zweistufige Trägerrakete 0006 aus der Modellreihe Rocket 3.3. Die nur 13 Meter hohe Rakete war mit einer Testnutzlast für das Raumfahrt-Testprogramm des US-Verteidigungsministeriums ausgestattet. Diese ...

