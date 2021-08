Düsseldorf (ots) - Am letzten Freitag feierte das neue Boutique Fitness Studio Joon im Düsseldorfer Medienhafen offiziell Eröffnung. Parallel zum ersten Tag der offenen Tür standen für Besucher ein kostenloses Probetraining, eine umfangreiche Vitaldaten-Analyse und - für alle, die nach dem Sport Hunger hatten - auch Leckereien aus dem Foodtruck auf dem Programm. Alles unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln versteht sich. Schon im Vorfeld konnten prominente Gesichter wie zum Beispiel die beiden Schauspielerinnen Nina Ensmann und Claudelle Deckert das innovative Fitness Training testen.Von Christian Dietrich - ehemals Managing Director bei TechnoGym - und Daniel Ewald - ehemals Vertreter der Geschäftsführung von FitX - gegründet, stellt das Boutique Studio Joon nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Fitness in den Vordergrund. Das Motto: Trainieren für mehr Lebensqualität. In 45-minütigen Einheiten wird bei Joon Kraft, Flexibilität, Ausdauer und Leichtigkeit trainiert und dazu gewonnen. Aufgebaut ist das Training in drei Elemente: den "Joon Track", den "Joon Circle" und den "Joon Court". Balance und Beweglichkeit werden zunächst auf der Mobilitätsstrecke "Joon Track" trainiert. Der Joon Circle steht für Kraft- und Ausdauertraining auf höchstem Level, wofür der Trainierende mit einem speziellen Smart-Armband ausgestattet wird. Dieses stellt Geräte und Programme ganz individuell auf die körperlichen Bedürfnisse der jeweiligen Person ein. Die kognitive Fitness wird dann im "Joon Court" trainiert, der auf spielerische Art und Weise gleichzeitig Reaktionsfähigkeit, Intelligenz, Motorik und Wissen herausfordert. Um die körpereigene Fitness zu messen und kontrollieren zu können, werden regelmäßige Vitaldaten-Analysen durchgeführt. "Mit Joon wollen wir Menschen inspirieren, sich zu bewegen, damit sie ihre eigenen Stärken entdecken und entfalten.", so Christian Dietrich, einer der beiden Köpfe hinter dem Essener Unternehmen Joon.Gerne können Termine für Probetrainings im Joon Studio (EG im Float-Gebäude, Franziusstr.2, 40219 Düsseldorf) unter (0)211-822 088 99 vereinbart werden.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.comlinn@juli-pr.comn0176-70646206Original-Content von: JOON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158284/5005775