Die Renault-Mobilitätsmarke Mobilize präsentiert eine elektrische Limousine für Ride-Hailing- und Taxidienste. Die Weltpremiere des Stromers erfolgt am 8. September im Rahmen der IAA Mobility in München. Anschließend nimmt eine Testflotte von 40 Fahrzeugen den Betrieb auf. Die Mobilize Limo soll gewerblichen und privaten Fahrdiensten in ausgewählten internationalen Märkten als komplettes Mobilitäts- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...