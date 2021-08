Seit Juni hat SpaceX keine neuen Starlink-Satelliten mehr in den Orbit gebracht. Das liegt hauptsächlich daran, dass SpaceX nur noch die neue Generation mit Laser-Links deployen will. Vor der noch andauernden Unterbrechung hatte SpaceX in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eine aggressive Startkampagne betrieben. Damit besteht die Starlink-Konstellation inzwischen aus mehr als 1.600 Satelliten. Pro Start wird der Satellitengürtel um etwa 60 Satelliten erweitert. Allein im Mai hatten vier Starts stattgefunden. Die aktuelle Genehmigung erlaubt es SpaceX, das Starlink-Netz auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...