Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische E-Zigarettenmarke Geekvape kündigte eine neue Investition im Wert von mehreren Milliarden Yuan in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) mit Unterstützung der Stadtregierung von Shenzhen an. Die neue Investition ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens mit dem Fokus darauf, Kunden weltweit zu helfen, ihren Bedarf an erhöhter Produktionskapazität zu decken. Geekvape plant, in den nächsten zwei Jahren einen modernen Industriepark für intelligente Fertigung zu realisieren. Mit dem Bau des Parks will Geekvape seinen Übergang zu einer intelligenten High-End-Fertigung mit kontinuierlichen Investitionen in technologische Innovationen beschleunigen und die Branche letztlich auf die nächste Stufe heben.Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ist die E-Zigaretten-Marke weltweit für ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen bekannt. Mit der Investition in einen fortschrittlichen Industriepark plant Geekvape, sich weiterhin auf intelligente Fertigung und grundlegende Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, mit dem Ziel, ein 10-Milliarden-Yuan-Ökosystem für die E-Zigarettenindustrie zu schaffen, das den durchschnittlichen Produktionswert der Branche weit übertrifft. Das riesige Ökosystem schafft die Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen eine starke Präsenz auf dem globalen Markt für elektronische Vaping-Produkte aufbauen kann.Durch die Investition wird Geekvape zum ersten Unternehmen in der Branche, das modulare, intelligente Produktionsanlagen baut und traditionelle Herstellungsprozesse umwandelt. Durch die Kombination einer vernetzten intelligenten Fertigungsplattform, der Internet-of-Things-Technologie (IoT) und Big Data wird das Unternehmen Produktqualität und Dienste weiter verbessern, wobei es sich auf ein vollständig intelligentes Management von Produktdesign, Forschung und Entwicklung, Produktion, Verpackung, Vertrieb und Kundendienst stützen kann.Der CEO von Geekvape, Allen Yang, betont: "Geekvape hat sich schon immer für die Verbesserung des menschlichen Wohlergehens und die Entwicklung der Gemeinschaft eingesetzt. Dank der idealen wirtschaftlichen, geografischen und geschäftlichen Bedingungen in der GBA und der Dynamik im Bereich der intelligenten Fertigung werden wir unsere Präsenz in dieser Region ausbauen, um weltweit zu expandieren. Geekvape bietet unseren Kunden in über 70 Ländern und Regionen bessere Produkte und Dienstleistungen, die durch intelligente Fertigung und innovative Technologien optimiert werden."

Pressekontakt:
Elliott Hoe
lliott@geekvape.com
+86-17608386706

Original-Content von: Geekvape, übermittelt durch news aktuell