TAGESVORSCHAU: Termine am 30. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: IAA Mobility Auftakt-Pk mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), und Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe München 13:00 DEU: Technologierkonzern ZF gibt IAA-Ausblick "Electric Mobility. Now" DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/21 08:00 DEU: Vierteljährlicher Tarifindex Q2/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 08/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig()

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

15:00 EUR: Online-Konferenz der EZB zu verschiedenen ökonomischen Themen: Unter anderem mit EZB-Direktor Isabell Schnabel und Wirtschaftsnobelpreisträgerin Esther Duflo. Themen unter anderem Eurobonds, digitales Zentralbankgeld und Home Office 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 14:00 DEU: Diskussion zur Zukunft des Pharmastandortes Rheinland-Pfalz u.a. mit der Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus. Die Veranstaltung wird vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zusammen mit Boehringer Ingelheim durchgeführt. 17:00 17:00 EUR: Sondersitzung der Konferenz der Präsidenten des Europaparlaments. 19:00 DEU: Jubiläumsfest ?50 Jahre Greenpeace? mit Bundeskanzlerin Angela Merkel HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

