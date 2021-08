Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Einen Tag vor dem offiziellen Ende des Militäreinsatzes der USA in Afghanistan sind rund fünf Raketen auf den letzten Stützpunkt am Kabuler Flughafen abgefeuert worden, DHL rechnet in diesem Jahr mit einem erneuten Rekord bei der Zahl der ausgelieferten...

Den vollständigen Artikel lesen ...