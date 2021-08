Nach der letztlich wenig veränderten Vorwoche wartet der DAX auch am Montag auf neue Impulse. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn stabil auf 15.854 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16.030 Punkten tritt der DAX in Sichtweite auf der Stelle.Die Marktstrategen der Credit Suisse erwarten eine "Woche der Makrodaten", in der vor allem Verbraucherpreisdaten in Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag) sowie der US-Arbeitsmarktbericht ...

