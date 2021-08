Der Start in die Börsenwoche sollte beim DAX unverändert geschehen. Wir notieren weiterhin um 15.850 und haben damit zwei Szenarien. Neues Entscheidungslevel am Morgen Auf die mehrfachen Rekorde beim US-Technologiebarometer Nasdaq reagiert der DAX nicht mit eigenen Rekorden. Zumindest schaffte er es am Freitag noch, das kleine Gap zum Mittwoch ...

