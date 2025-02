An den New Yorker Börsen geht es am Dienstag angesichts der Zollstreitigkeiten der USA mit den Nachbarländern wohl weiter gedämpft zu. Nach den am Vortag schon aufgeschobenen Einführung der Mexiko-Zölle ließ sich US-Präsident Donald Trump über Nacht auch mit Kanada darauf ein, diese vorerst für 30 Tage auszusetzen. Doch dies bringt die Risikobereitschaft der Anleger vorerst nicht wirklich zurück. Für den Dow Jones Industrial zeichnet sich der dritte schwache Handelstag in Folge ab. Der Broker IG ...

