Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo auf die Insel ist perfekt. Manchester United (WKN: A1J2MK) bindet den fünfmaligen Ballon d'Or-Träger zwei Jahre an sich. Das ManU-Papier gewann in London +3,64% auf 18,53 US$. Manchester United ist einer der prestigereichsten Fußballvereine der Welt. Er erzielte in der Saison 2018/2019 mit 627 Millionen Pfund so viel Umsatz wie kein anderer englischer Fußballverein. Der Club wird mit 2,54 Milliarden € bewertet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...