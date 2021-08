Volkswagen baut seine Skaleneffekte aus. Ab dem 4. Quartal wird der chinesische Markt für die ID-Modellreihe geöffnet. Qiagen will auf seinem Covid-19-Erfolg aufbauen. Neue Testkits für den Privatmarkt und potenzielle Akquisitionen soll das Wachstum auch in Zukunft hochhalten. Rivian konkretisiert seine IPO-Pläne. Der Börsengang ist nun offiziell beantragt und für Ende November geplant.Asien startet bullish in die neue Woche. Nahezu alle wichtigen Benchmarks in der Region notieren heute früh im Plus. In Taipeh führte der Taiwan Weighted ...

