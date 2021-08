In der vorigen Handelswoche konnten sich größtenteils die Bullen in Szene setzen. Mit neuen Allzeithochs an der Wall Street gehen wir wieder mit einer positiven Stimmung in die neue Handelswoche. Lediglich der DAX konnte noch keine neuen Hochs generieren, wenngleich das Gesamtbild auch hier überaus bullisch aussieht.

Den vollständigen Artikel lesen ...