Die Wiener Börse dürfte am Montag leicht höher starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart auf ein Plus von knapp 0,1 Prozent. Auch andernorts in Europa werden die Märkte zum Handelsstart freundlich erwartet.Die neue Handelswoche dürfte ganz im Zeichen einiger wichtiger Konjunkturdaten stehen. So sprechen die Marktstrategen der Credit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...