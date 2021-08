DJ EUREX/Ruhiger Handel in Renten-Futures ohne Großbritannien erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert auf allen Laufzeiten zeigen sich am Montagmorgen die deutschen Renten-Futures. Händler hätten nach der sehr taubenhaften Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag zwar auf ein positives Geschäft gesetzt. Durch den Feiertag in London fehlen jedoch die wichtigen britischen Marktteilnehmer, so dass mit einem eher ruhigen und umsatzarmen Handelstag gerechnet wird.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 2 Ticks auf 176,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,18 Prozent und das Tagestief bei 176,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.600 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 214,28 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 135,16 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.