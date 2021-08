Die Aktien von Support.com und Vinco Ventures waren am Freitag an der Wall Street sehr auffällig mit enormen Kursanstiegen. Auch heute lohnt sich daher für hochspekulativ veranlagte Trader ein Blick auf diese Aktien. Support.com verlor gegen Ende an Kraft Die Aktien des US-Unternehmens Support.com (SPRT) waren vor allem am Freitag im Fokus vieler US-Börsenzocker, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...