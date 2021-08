Der Start in die Börsenwoche sollte beim DAX unverändert geschehen. Wir notieren weiterhin um 15.850 und haben damit die Entscheidung an der 15.800 leicht hinter uns gelassen, aber mit dem sehr genauen Gap-close nun den nächsten Schritt in Richtung des größeren Gaps auf der Oberseite noch nicht vollzogen. Der Long-Trigger ...

