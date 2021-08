DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Streit um Klimaschutz und Koalitionsfragen beim TV-Triell der Kanzlerkandidaten

Einen Monat vor der Bundestagswahl haben die Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten von Union, SPD und Grünen in einem ersten TV-Dreikampf weitgehend auf persönliche Angriffe verzichtet. Inhaltlich stritten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU), SPD-Kandidat Olaf Scholz und die Grünen-Bewerberin Annalena Baerbock am Sonntag in den Sendern RTL und ntv vor allem über das Tempo beim Klimaschutz. Scholz und Baerbock gingen auf Distanz zur Linkspartei, schlossen ein Bündnis aber nicht kategorisch aus.

Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur

Eine Vermögenssteuer zur Finanzierung der Coronavirus-Krise und zur Umverteilung zwischen Krisengewinnern und -verlierern ist laut einer neuen Studie kein kluges und gerechtes Instrument. Mit einer solchen Steuer zusätzlich zu den bestehenden würde Deutschland nicht nur einen Sonderweg gehen, sondern auch noch Unternehmen mit krisen- oder branchenbedingt geringeren Renditen über Gebühr belasten, so das Ergebnis der Studie, die der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, für die Stiftung Familienunternehmen verfasst hat.

Ifo-Institut: Materialengpass auf dem Bau geht weiter zurück

Der Materialengpass auf den deutschen Baustellen hat sich laut einer neuen Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung abgemildert. Im August gaben demnach 42,2 Prozent der Unternehmen im Hochbau an, unter Materialknappheit zu leiden, im Juli waren es noch 48,8 Prozent gewesen, gab das Institut in München bekannt. Auch im Tiefbau entspannte sich die Lage etwas. 31,4 Prozent der Betriebe litten laut den Angaben unter Lieferengpässen, nach 33,9 Prozent im Vormonat.

Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal schneller

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im zweiten Quartal 2021 schneller gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sie sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,9 (Vorquartal: 1,3) Prozent. Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Maas: Ausreisen aus Afghanistan womöglich künftig auch über den Landweg

Auch nach dem Ende der Rettungsaktion der Bundeswehr wird die Bundesregierung nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) alles daran setzen, um die in Afghanistan zurückgebliebenen Deutschen sowie afghanische Schutzbedürftige so schnell wie möglich nach Deutschland zu holen. Möglicherweise könnten Ausreisen in Zukunft auch über den Landweg erfolgen, sagte Maas bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Antalya.

Raketen über Kabuler Flughafen abgefeuert

Einen Tag nach einem US-Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Auto sind am Montagmorgen Raketen über den Kabuler Flughafen abgefeuert worden. Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP hörten das Geräusch von Geschossen über der Stadt. Laut Anwohnern am Flughafen wurde das Raketenabwehrsystem aktiviert. In der Nähe des Airports stieg Rauch auf. Die USA bestätigten den Vorfall und teilten mit, dass die Evakuierungsmission ohne Unterbrechung weiterlaufe.

USA laden am Montag zu virtuellem Außenminister-Gipfel zu Afghanistan ein

Das US-Außenministerium hat angesichts der Lage in Afghanistan für Montag zu einem virtuellen Außenminister-Gipfel eingeladen. Die USA werden Gastgeber des Treffens "wichtiger Partner" sein, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie EU und Nato, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Bei dem Gipfel soll ein "abgestimmtes Vorgehen für die kommenden Tage und Wochen" erörtert werden.

Hurrikan "Ida" legt Stromversorgung in ganz New Orleans lahm

Der als "extrem gefährlich" eingestufte Hurrikan "Ida" hat die gesamte Stromversorgung der Metropole New Orleans lahmgelegt. "New Orleans hat keinen Strom mehr", erklärte das Ministerium für Heimatschutz auf Twitter. Der einzige Strom käme derzeit von Generatoren. Nach dem Erreichen der US-Golfküste am Sonntagmittag war "Ida" von Sturmkategorie vier auf drei herabgestuft worden, was jedoch kein Aufatmen für die Bevölkerung im Bundesstaat Louisiana bedeutete.

Japan/Einzelhandelsumsatz Juli +2,4% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juli +1,3% gg Vj

