DJ Kein Verkehr ist wie der Zahlungsverkehr - 100% Zahlungsabwicklung mit Allround-Bürosoftware "Officefreund", schnell und einfach erledigen

München (pts014/30.08.2021/09:25) - Die stetig voranschreitende Digitalisierung ist vor allem für KMUs eine Herausforderung. Auch was den Zahlungsverkehr betrifft. Wenn es mit dem Zahlungsverkehr in einem Unternehmen hapert, dann steht die Zukunft des ganzen Betriebes auf der Kippe. Alle Zahlungen sollten daher problemlos und möglichst digital funktionieren und fristgerecht erfolgen, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. Eine der effizientesten Softwarelösungen ist seit vielen Jahren OfficeFreund. Eine 100% Allround-Bürosoftware mit integrierter 100% Software für den Zahlungsverkehr, die von rund 40.000 betrieblichen Nutzern verwendet wird. OfficeFreund ist so automatisiert, dass man nichts mehrfach extra eingeben muss. Alles ist mit allem verbunden. Von A wie Angebot, bis Z wie Zahlungsverkehr. Download des Gratis-1-Jahres-Testpaketes der 100% Allround-Bürosoftware OfficeFreund: https:// www.officefreund.de

Warum Digitalisierung im Zahlungsverkehr unumgänglich ist

Digitalisierung im Zahlungsverkehr optimiert das betriebliche Rechnungswesen und ermöglicht es, Außenstände zu minimieren. Die Abläufe im Zahlungseingang und Zahlungsausgang können so besser kontrolliert und bearbeitet werden. Wichtig auch für Online-Shops und exportorientierte Unternehmen ist die Möglichkeit, sowohl in- als auch ausländischen Zahlungsverkehr durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten schnell und einfach abzuwickeln. Egal ob erstellen, bearbeiten, löschen und drucken der SEPA-Überweisungen oder SEPA-Eigenüberweisungen, das Erstellen von VSchecks, Scheckeinreichern und Nachnahmeformularen wird mit OfficeFreund schnell und ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand erledigt.

Skontofristen nutzen und Zahlungsfristen einhalten!

Noch immer werden von vielen Lieferanten Skontoabzüge bei fristgerechter Zahlung gewährt, aber viele Unternehmen vergessen die Prozente für das Skonto abzuziehen, oder sie verpassen die Skontofristen. OfficeFreund erinnert daran, Rechnungen zum optimalen Zeitpunkt zu bezahlen. Das erleichtert die Liquiditätsplanung im Unternehmen und bringt Zusatzliquidität durch Ausschöpfen der Skontofristen.

Den Gratis-Test-Download von OfficeFreund gibt es für 1 Jahr gratis unter: https://www.officefreund.de

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

