Apple will das iPhone 13 angeblich zum Satellitentelefon machen. Ermöglicht werden soll das durch ein neues Modem und den Zugriff auf das Leo-Satelliten-Netzwerk à la Starlink. Gerüchte über Apples iPhone-13-Familie kursieren zuhauf und es ist weitgehend klar, wie die neue Serie aussehen und was sie unter der Haube haben wird. Über eines der bisher noch unbekannten Highlights berichtet nun der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo. Zusätzlich zu 4G und 5G: iPhone 13 angeblich mit Leo-Satellitenkommunikation Ming-Chi Kuo hat in einer Investoren-Notiz, die von Macrumors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...