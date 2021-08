Hurrikan "Ida" ist der erste Kategorie-4-Hurrikan in der Atlantischen Hurrikansaison 2021. In der Zwischenzeit hat der Tropensturm über dem südlichen US-Bundesstaat Louisiana zwar weiter an Stärke verloren, eine Entwarnung scheint jedoch verfrüht. Die Prognosen des Münchner Versicherers Allianz, dass die Saison glimpflicher als 2020 ausfällt, könnten sich ebenfalls als Irrtum erweisen.Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) stufte Ida am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf die Kategorie eins (von fünf) ...

