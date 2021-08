Wien (www.anleihencheck.de) - Powells Rede in Jackson Hole brachte keinerlei Neuigkeiten im Vergleich zur letzten Zinssitzung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Bedingungen für das Tapering seien hinsichtlich der Inflation erfüllt, am Arbeitsmarkt aber noch nicht zur Gänze. Laufe alles nach Plan, könnte das Tapering noch in diesem Jahr starten. ...

