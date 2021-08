Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis hat am Wochenende angekündigt, die 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen vorzeitig pflichtzuwandeln. Der Wandlungspreis liege, wie zuletzt am 31. Mai verkündet, bei 7,0836 Euro. Die Aktionäre des MDAX-Unternehmens müssen sich damit auf eine deutliche Verwässerung ihrer Anteile einstellen. An der Börse stehen die Encavis-Aktien am Montag-Vormittag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...