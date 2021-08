München (ots) - Es ist wieder soweit: Bereits zum elften Mal startet heute in Deutschland die beliebte PAYBACK Punkte-Joker Kampagne. Ab sofort erhalten Kund:innen zu jedem Einkauf bei den 25 teilnehmenden Partnerunternehmen ein Couponheft mit jeweils vier Joker-Coupons. Hier gibt es nicht nur bis zu 33fache Punkte, sondern auch Glückscodes mit der Chance auf attraktive Sachpreise, Gutscheine und weitere Coupons. Damit ist es für die über 31 Millionen PAYBACK Nutzer:innen noch bis zum 17. Oktober 2021 besonders einfach, ganz viele Punkte on top zu sammeln, das Punktekonto zu füllen und schnell zu sparen. "Neu sind in diesem Jahr Papier-Coupons mit aufgedrucktem QR-Code. Diese können per Handy gescannt werden und erscheinen dann direkt in Echtzeit in der PAYBACK App", so Sandra Prinzenberg, die bei PAYBACK das Multichannel-Marketing verantwortet.Bereits mehr als 10 Millionen Kund:innen nutzen die beliebte PAYBACK App. Hier geben die Kund:innen die erhaltenen Joker-Glückscodes ein. Gewinne und Coupons werden sofort angezeigt, Gutscheincodes können zusätzlich aber auch per Email oder SMS für eine spätere Nutzung versendet werden. Landet ein Glückscode im Lostopf zur Auslosung weiterer Gewinne, erscheint auch diese Information direkt nach der Eingabe. Alle Glückscodes können bis einschließlich 3. Oktober 2021 eingegeben werden. "Neben den zahlreichen Coupons und Einkaufsvorteilen sind die Sachgewinne in diesem Jahr besonders attraktiv: Vom Traumhaus über einen Design-Caravan für ausgedehnte Reisen warten Smartphones, Großformatfernseher, Nintendo Spielekonsolen und zahlreiche weitere Preise auf ihre glücklichen Joker-Gewinner:innen", so Prinzenberg.Das Joker-Couponheft gibt es in diesem Jahr unter anderem bei diesen PAYBACK Partnern direkt an der Kasse: ARAL, dm-drogerie markt, REWE, real, PENNY, Fressnapf, Alnatura, Apollo Optik, Burger King, DEPOT, gesund.de, Telekom, Thalia und WMF. Die Couponhefte werden bei den meisten Partnern vom 30. August bis 19. September 2021 ausgegeben, je nach Partner kann der Ausgabezeitraum kürzer oder länger ausfallen, die genaue Gültigkeit finden Kund:innen jeweils auf den erhaltenen Coupons. Ein besonderes Highlight der Joker Aktion besteht in der Verteilung der Coupons in den Filialen. Diese berücksichtigt immer auch die umliegenden Partnerfilialen, so dass erhaltene Coupons ganz besonders leicht und ohne lange Einkaufswege von den Kund:innen eingesetzt werden können.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.group, www.PAYBACK.de, www.twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5006245