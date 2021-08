Am Freitag hat die Aktie des Hildener Spezialisten für Labordiagnostik den wichtigen charttechnischen Widerstand bei rund 47 € überwunden und mit 47,56 € ein neues 21-Jahreshoch erklommen. QIAGEN ist ein DAX-Aspirant, was dem Aktienkurs zuletzt zusätzlichen Auftrieb verliehen hat. Zudem machte das Unternehmen mit wieder steigender Nachfrage nach Corona-Tests von sich reden. Nicht zuletzt sitzt man aber auch auf einem Kassenbestand von rund 1 Mrd. $, was zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen wahrscheinlich macht. Darüber hinaus hat man im ersten Halbjahr einen freien Cashflow von knapp 200 Mio. $ erwirtschaftet, was zum Vorjahreszeitraum einer Verdopplung entspricht.



Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

QIAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de