Die Powell-Rede bei der virtuell veranstalteten Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole wurde nicht zu einem geldpolitischen Gamechanger, sondern zu einem Ereignis, welches das Patt an den Märkten festigte: Zwischen belastenden- und entlastenden Faktoren, was schlussendlich dazu führt, dass das Kapital in den Aktienmärkten bleibt und ständig Neues nachfließt. Jetzt kommt auch noch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...