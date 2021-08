Frankfurt am Main (ots) - Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung ist die neue Protagonistin der Kluge-Köpfe-Kampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.).Mit ihrem letzten Sprungversuch und einer Weite von sieben Metern gelang Malaika Mihambo ihr bislang größter Triumph - der Sieg bei den Olympischen Spielen in Tokio Anfang August. Der Olympiatitel ist für Malaika Mihambo die Krönung einer einzigartigen sportlichen Laufbahn. Zuvor hatte sie sich bereits den Titel als Europa- und Weltmeisterin im Weitsprung gesichert sowie fünfmal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die F.A.Z. würdigt die Ausnahmeathletin für ihre Leistungen mit einem Motiv der vielfach ausgezeichneten Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf".Zu einem klugen Kopf machen sie aber nicht nur ihre sportlichen Höchstleistungen, sondern auch ihre vielseitigen Interessen. Die 27-Jährige studierte parallel zum Leistungssport Politikwissenschaften und absolviert aktuell einen Fernstudiengang in Umweltwissenschaften. Sie betreibt Yoga, Meditation und spielt Klavier. In einem F.A.Z.-Interview nannte Mihambo diese Vielfalt in ihren Aktivitäten auch als einen Grund für ihren Erfolg: "Ich glaube, dass ich so weiter wachsen und reifen kann, glücklich werde und glücklich bin. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich nur, wenn ich glücklich bin, eine gute Athletin sein kann."Das Motiv zeigt die gebürtige Heidelbergerin hinter der Zeitung verborgen am Strand. Im Sand sind Fußspuren zu sehen, die allerdings in großem Abstand vor dem Ort ihrer Lektüre enden. Die restliche Strecke - etwa sieben Meter - hat die Weitspringerin offensichtlich nicht zu Fuß zurückgelegt.Yamina Grossmann, Leiterin Zentrales Marketing bei der F.A.Z.: "Das Motiv zeigt eindrücklich, wie weit man springen muss, um so weit zu kommen wie Malaika Mihambo - eine verdiente Ehrung für eine sehr besondere Sportlerin."Matthias Spaetgens, Chief Creative Officer von Scholz & Friends: "Das entspannte Zeitunglesen am Strand nach einem großen Sprung - damit bringen wir Malaika Mihambos innere Einstellung aus unserer Sicht bildlich perfekt auf den Punkt."Die vielfach preisgekrönte F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greift seit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse auf. Auch prominente Sportler waren immer wieder Teil der Serie, so zum Beispiel Jürgen Klopp, die Hochspringerin und Olympiasiegerin Heike Meier-Henkel oder die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Alle Motive sind hier (https://verlag.faz.net/unternehmen/kluge-koepfe/) einsehbar.Pressekontakt:Christin KammerReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5006294