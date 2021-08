Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte haben in der letzten Woche gespannt auf das Jackson Hole-Symposium am Freitag gewartet, so die Analysten von Postbank Research.Die im Raum stehende Frage habe gelautet, ob und wie Federal Reserve Chef Jerome Powell eine baldige Rückführung des Anleihekaufprogrammes ankündigen werde. Momentan erwerbe die FED monatlich Anleihen im Wert von 120 Mrd. USD. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries hätten im Zuge dieser Unsicherheiten im Wochenverlauf über ein halbes Prozentpunkt nachgegeben. Hierzulande notierten zehnjährige Bundesanleihen am Freitag knapp 1,5 Prozent tiefer als zu Wochenbeginn bei 0,41 Bp, so die Analysten von Postbank Research. (Ausgabe vom 27.08.2021) (30.08.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...