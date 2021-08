Der türkische Bushersteller Otokar setzt bei seinem ersten Elektrobus, den 2019 erstmals vorgestellten e-Kent C, auf Batterien von Webasto. Das Fahrzeug wird auf der IAA in München gezeigt und soll danach "schnell bei potenziellen Ausschreibungen in Europa ins Rennen gehen". Der e-Kent C ("Kent" bedeutet "Stadt" auf Türkisch) von Otokar ist 12 Meter lang und bietet rund 100 Passagieren Platz. Die ...

