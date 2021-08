Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Bewertung für die Aktien von CTS Eventim angesichts einer möglichen Beteiligung am Ticketing für die Olympiade 2024 auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Die Experten bezeichneten die Hoffnungen auf einen Großauftrag in einer am Freitag veröffentlichten Studie als nur untergeordnet gute Nachricht. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen ...

