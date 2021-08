Die niederländische Encavis-Tochter Encavis Finance B.V. will zwei in den Jahren 2017 und 2019 begebene Wandelanleihen vorzeitig in Aktien umwandeln. Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 149,5 Mio. Euro, soll zu dem am 31. Mai verkündeten Wandlungspreis von 7,0836 Euro erfolgen. Somit geht es ab dem 04. Oktober um einen neuen Aktienüberhang von rd. 21,1 Mio. Aktien sowie eine damit verbundene Gewinnverwässerung. Steigende Kosten sowie eine geringe Sonneneinstrahlung lasten zusätzlich auf dem Zahlenwerk.



Bernecker Redaktion (www.berncker.info)Der Aktionärsbrief

