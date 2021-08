Die im Sommer spürbar gestiegene Passagiernachfrage an den deutschen Flughäfen lässt bereits wieder nach. Laut dem Flughafenverband ADV wurden in der Woche vom 16. bis 22. August erstmals seit Monaten wieder weniger Passagiere gezählt als in der jeweiligen Vorwoche. Die Aktie von Deutschlands größtem Flughafen-Betreiber Fraport gibt in freundlichem Börsenumfeld nach. Gut 2,6 Millionen Gäste bedeuteten zwar noch eine Verdoppelung zur gleichen Kalenderwoche im Corona-Jahr 2020, entsprechen aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...