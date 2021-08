Nieder-Olm (ots) -- Neue Gesamtbetriebsvereinbarung für mobiles Arbeiten gilt ab 1. September 2021- Anspruch auf mindestens zwei Wochentage mobiles Arbeiten (in Vollzeit) oder auf mindestens 40 Prozent der Arbeitszeit (in Teilzeit)Nieder-Olm (ots) - Schon vor einigen Jahren hat Eckes-Granini für Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und für flexible Arbeitszeitmodelle geschaffen. Die veränderte Arbeitswelt durch Corona und die damit zusammenhängenden Maßnahmen haben die Entwicklung weiter verstärkt. Mit der im vergangenen Jahr eingeführten "FlexWork@EG" Policy wurde der Rahmen zum mobilen Arbeiten in Corona-Zeiten noch einmal genauer definiert. Das Feedback der Eckes-Granini Mitarbeiter:innen hat gezeigt, dass sie die Mischung aus mobilem Arbeiten und Office-Präsenz und die damit verbundene Flexibilität sehr schätzen. Um nun auch für die Übergangs- und nach Corona-Zeit den individuellen Wünschen der Eckes-Granini Mitarbeiter:innen für eine ausgewogene Mischung aus Arbeit im Büro und flexiblem Arbeiten/Arbeiten im Homeoffice gerecht zu werden, haben Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung die Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten in einer zukunftsorientierten Betriebsvereinbarung geregelt. Sie tritt zum 1. September 2021 in Kraft und schreibt fest, dass Mitarbeiter:innen in Vollzeit an mindestens zwei Wochentagen und in Teilzeit mindestens 40 Prozent der individuellen Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen, sofern die Tätigkeit es erlaubt und eine Anwesenheit im Büro nicht erforderlich ist."Wir wollen unseren Mitarbeiter:innen und Teams einen guten Mittelweg zwischen dem bürobasierten Arbeiten und dem mobilen Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen und diesbezüglich Planungssicherheit geben. Wichtig ist für uns, dass der regelmäßige persönliche Austausch vor Ort und der Zusammenhalt in den Teams gewährleistet bleibt. Hier vertrauen wir auf ihre Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit", erklärt Alexander Gerber, Direktor Human Resources & Organizational Development bei Eckes-Granini.Stefan Ruhl, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Eckes-Granini: "Zu den Vorteilen des mobilen Arbeitens zählen die größere Flexibilität für unsere Mitarbeiter:innen und damit einhergehend eine bessere Work-Life-Balance. Weniger Fahrten ins Büro bedeuten für unsere Mitarbeiter:innen nicht nur eine Zeitersparnis, sondern mit Blick auf die Nachhaltigkeit auch einen reduzierten CO2-Ausstoß. Zudem steigern mobile Arbeitsmodelle die Attraktivität von Eckes-Granini als Arbeitgeber."Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Kindermarke FruchtTiger sowie die Sirupmarke YO. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. So wirtschaften zum Beispiel seit 2019 alle drei Standorte zu 100 Prozent klimaneutral. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Wo das nicht geht, kompensiert das Unternehmen seinen CO2-Ausstoß über ein Regenwaldschutzprogramm von ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/project/15402-2011-1001/1086/de) in Brasilien. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radsporttour mit dem eigenen Team Rynkeby - hohes C. Die aktuelle Umwelterklärung (2020-2023) finden Sie unter https://www.eckes-granini.de/nachhaltigkeit/Pressekontakt:Eckes-Granini Deutschland GmbHBoris BolwinLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmTelefon: 06136 / 35-1422E-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comEngel & Zimmermann AGDaniela Frietinger / Lena BrenningerAm Schlosspark 15, 82131 GautingTelefon: 0 89 / 89 35 63 - 3, Telefax 0 89 / 89 39 84 29E-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comHerstelleranschrift:Eckes-Granini Deutschland GmbH, 55266 Nieder-OlmTelefon: 0 61 36 / 35 - 04, Telefax: 0 61 36 / 35 - 14 00www.eckes-granini.deOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/5006382