Der schwere Hurrikan Ida, der auch die ölreiche US-Golfregion überquerte, sorgte am Montag für größere Preisbewegungen. Die Ölpreise sind am Montagvormittag stark gefallen. Gegen 11.05 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,15 US-Dollar, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um ganze zwei Prozent auf 67,95 Dollar.Der Hurrikan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...