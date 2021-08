Hannover (www.anleihencheck.de) - Der vielbeachtete Auftritt von US-Zentralbankchef Jerome Powell auf der Notenbankkonferenz von Jackson Hole in Wyoming hat eigentlich keine größeren Neuigkeiten für die Märkte gebracht, so die Analysten der Nord LB.Der wichtigste Mann der FED habe in seinen Anmerkungen betont, dass das FOMC noch im Laufe des Jahres 2021 beginnen könnte, die Wertpapierkäufe der FED zurückzufahren. Hinweise in diese Richtung hätten zuletzt bereits einige hochrangige Offizielle der US-Notenbank bei verschiedenen Anlässen in ihren Reden geliefert. Auch das kürzlich veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Notenbanksitzung habe entsprechende Signale enthalten. Die Diskussion um eine vorsichtige Neuausrichtung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten sei damit entbrannt. Vorsicht sei in diesem Kontext aber offenkundig der zentrale Begriff. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...