Die heiße Phase des Wahlkampfs ist eingeläutet! Das erste TV-Triell mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) erreichte gestern um 20.10 Uhr bei RTL und ntv 11,48 Millionen verschiedene Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren. Das entspricht einem sehr guten Marktanteil von 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum beziehungsweise von 23,6 bei den 14- bis 59-Jährigen. Bei den Jungen zwischen 14 und 49 Jahren waren es sogar hervorragende 27,9 Prozent. Im Schnitt verfolgten 5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den von Pinar Atalay und Peter Kloeppel moderierten Schlagabtausch. Zusätzlich wurde das Triell auch live bei RTL.de, ntv.de, TVNOW und YouTube gestreamt sowie komplett bei Antenne Thüringen und Antenne Niedersachsen übertragenIm Anschluss begrüßte Frauke Ludowig in "Baerbock, Laschet, Scholz - Wer war am besten? Der Talk zum Triell" prominente Gäste wie Günther Jauch, Motsi Mabuse, Louisa Dellert sowie Micky Beisenherz und ordnete gemeinsam mit Pinar Atalay und Peter Kloeppel sowie RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome die Aussagen aus dem Wahl-Triell ein. Den Talk, der auch bei RTL und ntv parallel ausgestrahlt wurde, erreichte 7,89 Millionen Seher. Mit 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 23,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte er ebenfalls starke Quoten. Bei den Jungen zwischen 14 und 49 Jahren waren es sogar herausragende 29,4 Prozent. Den Talk sahen im Schnitt 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.Insgesamt sahen das TV-Triell sowie den Talk danach 12,93 Millionen verschiedene Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren.Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Wir freuen uns sehr über die enorme Reichweite unseres Wahl-Triells. Durch die Übertragung bei RTL und ntv, auf digitalen Plattformen, von RTL.de über ntv.de bis hin zu YouTube, sowie bei den Radiostationen unserer Gruppe haben wir eine sehr große gesellschaftliche Bandbreite erreicht und damit vier Wochen vor der Wahl vielen Menschen eine wertvolle Hilfe für ihre Entscheidung geliefert."Rund 150 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur verfolgten das Wahl-Triell sowie den anschließenden Talk bei einem Get Together vor Ort. Unter den Gästen waren unter anderem der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Niedersächsische MinisterpräsidentStephan Weil (SPD), Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (SPD), Staatsministerin Dorothee Bär (CSU), SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Britta Haßelmann, Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Konstantin von Notz (MdB / Die Grünen), Renate Künast (MdB / Die Grünen), Franziska Giffey (Spitzenkandidatin SPD Berlin), die Schauspielerinnen Nora Tschirner und Katja Riemann sowie die Moderatorinnen Sophia Thomalla und Aleks Bechtel.