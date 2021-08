Unterföhring (ots) - ProSieben bringt Politik live auf die große Prime-Time-Showbühne: Am Mittwoch, 1. September 2021, um 20:15 Uhr begrüßt Moderator Louis Klamroth in der ersten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)."ProSieben hat den Mut bewiesen, eine Sendung mit politischem Inhalt in die Prime Time zu setzen. Mein Job ist es jetzt, den Zuschauer:innen einen Abend zu bieten, der beides kann: unterhalten und politisch in die Tiefe gehen. Am Ende der Bundestagswahl-Show sollen die Zuschauer:innen ein klares Bild von der Person haben, die sich darum bewirbt, uns in den kommenden Jahren als Kanzlerin durch Krisen zu führen, die bereits existieren - und durch die, die noch kommen werden", so Moderator und Journalist Louis Klamroth vor der Premiere der "ProSieben-Bundestagswahl-Show".ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wir wollen Politik im TV anders machen. Neu denken. Mit der 'ProSieben-Bundestagswahl-Show' in der Prime Time haben wir eine maximal große Bühne geschaffen und werden unseren Zuschauer:innen einen sehr persönlichen, aber eben auch unterhaltsamen Zugang zu den Kanzlerkandidat:innen ermöglichen."Im intensiven 1:1-Austausch und in der direkten Diskussion mit Bürger:innen im Studio wird klar: Wie tickt der Mensch Annalena Baerbock? Welche Visionen hat sie für die Zukunft Deutschlands? An welchen politischen Fragen hängen die Herzen der Wahlberechtigten wirklich? Wo geht den Bürger:innen der Hut hoch? Und wie reagiert die Kanzlerkandidatin auf konkrete Sorgen, Nöten und Forderungen, mit denen die Fragenden sie in der Show konfrontieren?In der zweiten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" begrüßt Louis Klamroth am 15. September ebenfalls zur Prime Time Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Gast.Im Live-Stream auf ProSieben.de und auf dem "Galileo"-YouTube-Kanal analysieren Influencer die "ProSieben-Bundestagswahl-Show": "Im Talk danach" diskutieren Comedian Aurel Mertz und Politikexpertin Katja Klapsa ("Die Welt") über den Auftritt von Annalena Baerbock und über den Stand des laufenden Bundestagswahlkampfs."Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Annalena Baerbock - am Mittwoch, 1. September 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt: Barbara Stefaner / Eva Gradl; Communications & PR; phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128 / -1127; email: barbara.stefaner@seven.one / eva.gradl@seven.onePhoto Production & Editing: Clarissa Schreiner; phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191; email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5006527