Hannover (ots) - "Ich habe gedacht, die wären alle nur schwarz-weiß", staunt David Friedrich, auch bekannt aus Formaten wie "Die Bachelorette" und dem Dschungelcamp, als er auf die rund 120 Milchkühe von Henriette und Kai im Calenberger Land blickt. Der Musiker erfragt und erkundet einen Milchbauernhof als einer von insgesamt vier Influencern, die sich für das Projekt "blindfolded" dabei filmisch begleiten lassen: Mit dabei ist außerdem das ostfriesische YouTuber-Duo Udo & Wilke sowie Instagrammerin Ewa Tomko. Die drei jeweils fast halbstündigen Videos sind auf den Social Media-Kanälen von "Milchland Niedersachsen" zu finden. Innerhalb der ersten Woche wurden die Filme bereits nahezu 80.000-mal aufgerufen.https://www.youtube.com/user/milchland"Die Milchwirtschaft wird oftmals zu wenig differenziert dargestellt und wir Menschen neigen dazu, vornehmlich die negativen Bilder im Kopf zu speichern. Wir möchten zeigen, dass die breite Realität anders aussieht und haben dafür sozusagen vier neutrale Beobachter auf den Weg geschickt", erklärt Claudia Renner von der Öffentlichkeitsplattform Milchland Niedersachsen. "Kritisches Hinterfragen ist von uns dabei unbedingt erwünscht, denn wir möchten einen Dialog mit den Verbrauchern."Wo kommt die Milch her? Wie leben Kühe?Im ersten Teil der Videos werden die Protagonisten nach ihren Vorstellungen und Kenntnissen befragt, im zweiten erfolgt der "Realitäts-Check" auf dem Milchbauernhof. Und der deckt sich oft nicht mit dem, was in den Köpfen steckt. Kai und Henriette erklären David Friedrich, wie viel und wie lange eine Kuh Milch gibt, wie der automatisierte Melkvorgang abläuft und - Davids Highlight - lassen ihn selbst mal melken. Für David war es, wie er sagt, eine "riesen Erfahrung, mal hinter die Kulissen zu schauen". Sein Fazit nach einem Rundgang auf dem Hof: "Schöne familiäre Atmosphäre, schöne Tiere - hier steckt viel Leidenschaft drin."Denkt Vegetarierin Ewa an einen Bauernhof, hat sie eigentlich überwiegend schlechte Bilder aus den sozialen Medien von zu engen Ställen im Kopf. Sie war aber noch nie selbst auf einem Bauernhof und findet es wichtig, sich selbst zu informieren. Die Ostfriesen Udo & Wilke hingegen sind eigentlich echte Landeier und nach ihrem Interview überrascht und auch etwas schockiert, wie wenig Fragen sie über Milchbauernhöfe richtig beantworten konnten. Auch diese drei Influencer haben die Gelegenheit gerne wahrgenommen, sich selbst ein Bild zu machen und mit den Landwirten zu diskutieren.Auf dem Instagram-Kanal Milchland Niedersachen wird zusätzlich Behind-the-scenes-Material veröffentlicht: https://www.instagram.com/milchland_niedersachsen/Schirmherrin der Aktion ist die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVN), ein nach dem Milch- und Fettgesetz (MFG) anerkannter, eingetragener Verein. Unter ihrem Dach sind von Erzeugern über Molkereien bis zur Verbraucherzentrale alle Verbände und Organisationen zusammengeschlossen. Die Organisation und die Finanzierung von "blindfolded" erfolgte durch die Fokus Milch GmbH.In Niedersachsen gibt es rund 8.500 Milchbauernhöfe mit durchschnittlich jeweils 96 Milchkühen (Quelle: AMI nach Statistisches Bundesamt).Pressekontakt:Christine LicherLeitung Öffentlichkeitsarbeit und WerbungTel. 0511 85 653-21, licher@milchland.deLandesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.Seelhorststraße 430175 HannoverWeitere Bilder auf Anfrage oder hier: https://ots.de/z3R6TpOriginal-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131581/5006513