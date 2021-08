Die Aktie von FlextexDegiro soll günstiger werden, optisch. Der expandierende Online-Broker will einen Aktiensplit im Verhältnis ein zu vier durchführen. Alle FlatexDegiro-Aktionär erhalten für eine Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am 1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien. Die Aktien werden ab dem 2. September auf splitbereinigter Basis gehandelt. Dadurch wird das Aktienkapital nicht beeinflusst oder verwässert. Charttechnisch hat die Aktie schön konsolidiert und könnte sich nun wieder auf den Weg nach oben machen ...

