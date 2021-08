Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) aufgrund der erfolgreichen Umsetzung von Strategie- und Effizienzprogrammen die Profitabilität deutlich verbessert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Vorstand angesichts der weiterhin positiven Aussichten die Unternehmensprognose Mitte August vor allem ertragsseitig merklich angehoben und bereits jetzt die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2021 in Aussicht gestellt. Demnach seien auch die Schätzungen von GSC deutlich heraufgesetzt worden. Nach der Konsolidierung der UMT-Gruppe, die knapp 3 Mio. Euro liquide Mittel und keine Bankverbindlichkeiten eingebracht habe, bleibe GESCO mit einer Konzerneigenkapitalquote von knapp 56 Prozent, einer Barliquidität von gut 47 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 34,5 Mio. Euro zum Halbjahresende bilanziell sehr solide aufgestellt. Damit verfüge das im vergangenen Jahr verstärkte und neu positionierte M&A-Team laut GSC weiterhin über einen guten finanziellen Handlungsspielraum. Nach den erfreulichen Halbjahreszahlen, in denen sich die bereits erzielten Erfolge der Strategie NEXT LEVEL widerspiegele, bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung der GESCO-Gruppe positiv gestimmt. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 37,50 Euro (zuvor: 30,50 Euro) an und erneuert das Rating "Kaufen".



