Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials verharrt weiterhin in der zuletzt etablierten Range, wenngleich am Freitag eine Annäherung an das untere Begrenzungslevel (52) vollzogen wurde, so die Analysten der Helaba.Nachdem sich der Primärmarkt in den vergangenen Tagen etwas belebt habe, habe vor dem Wochenende erneut Flaute geherrscht. In der Pipeline finde sich heute die Abanca Corp. Bancaria mit Investorengesprächen über die Emission eines grünen Debut-SP-Papiers. Von Zeit zu Zeit lohne ein Blick auf den Bankenindex des STOXX 600. Derzeit würden sich angesichts tieferer Hochs die Anzeichen verdichten, dass es doch noch zu einer negativen Fortsetzungsformation kommen könnte. Ein wesentlicher Trigger für dessen Komplettierung stelle die 94er Marke dar. Diese gelte es im Hinterkopf zu behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...