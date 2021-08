Volkswagen treibt im Rahmen seiner neuen Strategie "Accelerate" die Elektro-Offensive in China voran. Wie der Autohersteller am Sonntag mitteilte, startet VW im vierten Quartal mit der Produktion und dem Verkauf seines ID.3 im Reich der Mitte. Bislang konnten sich die Wolfsburger auf dem weltweit größten Markt für Elektromobilität noch nicht besonders in Szene setzen. Weil die Verkaufsstarts der Modellreihen ID.4 und ID.6 schleppend angelaufen sind, ist Volkswagen mit seinen E-Modellen in China ...

