Die Papiere von Covestro sind am Montag mit 56,62 Euro auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Damit setzte sich die Aktien des Kunststoffkonzerns an die DAX-Spitze. Aus charttechnischer Sicht könnten die Covestro-Papiere nun ihre wochenlange Korrekturphase hinter sich lassen und wieder in höhere Kursregionen vorstoßen. Die Covestro-Aktie holte damit gegenüber dem Chemie-Branchenindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...