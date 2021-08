Die Wohnmobilbranche erlebt in der Corona-Zeit einen Boom. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Allein in Deutschland stellen Experten bis 2025 eine Verdopplung der Verkäufe auf jährlich mehr als 200.000 Einheiten in Aussicht. Auch bei Wohnmobilprofi Knaus Tabbert stellt man sich auf eine mehrjährige Wachstumsphase ein. Das Unternehmen will den Umsatz bis 2025 auf zwei Milliarden Euro steigern - und dafür in den Ausbau der Produktion investieren, um die in Pandemie-Zeiten erhöhte Nachfrage bedienen ...

