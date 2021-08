Das Fraunhofer IPA und weitere Partner entwickeln eine Roboterzelle, um Brennstoffzellenstacks auch wirtschaftlich in Großserie zu montieren. In Zusammenarbeit mit dem Campus Schwarzwald und einem Industriekonsortium wollen die Forscher im Projekt "H2FastCell" die Grundlage für die industrielle Massenproduktion von Brennstoffzellen legen. Die dabei entstehende Roboterzelle soll Brennstoffzellenstacks automatisiert in Hochgeschwindigkeit montieren. Technologie soll Fertigungskosten drücken Ziel ist ...

