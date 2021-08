Morphosys - Das ist die Schlüsselmarke bei der Aktie des Antikörperspezialisten!

Bottom Fishing Trading-Strategie

Symbol: MOR ISIN: DE0006632003



Rückblick: Morphosys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat Morphosys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in der Forschung und Entwicklung aufgebaut. Die Aktie machte in den vergangenen Monaten ihren Aktionären nicht viel Freude.

Meinung: Insgesamt ist Morphosys aber kein wertloses Unternehmen. Im zweiten Quartal 2021 konnte Morphosys seine Ergebnisse stabilisieren und das Münchner Unternehmen könnte bald eigene Hämatologie-Onkologie-Präparate auf den Markt bringen. Das Unternehmen berichtete auch über die bedingte Zulassung seines Krebsmittels Minjuvi. Weil Morphosys aber kaum zugelassene Produkte besitzt, hängt die zukünftige Aktienentwicklung weiter von neuen Mittelzulassungen ab. Dies sollte bei der Wahl der Positionsgröße berücksichtigt werden.

Chart vom 30.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 47.91 EUR



Setup: Wenn wir Schlusskurse über 50 EUR sehen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Die Absicherung könnte nach der Trade-Eröffnung unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-20, erfolgen.

Meine Meinung zu Morphosys ist neutral



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MOR

