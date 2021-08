... wie vor Covid-19. CHART INDUSTRIES ist vor allem bekannt als Ausstatter von Gas- und Energieunternehmen. Es geht um Systeme, Geräte, Behälter - vermeintlich "langweilige" Technologie, jedoch ein wichtiger Baustein der Wasserstoffwirtschaft .



Der US-Konzern aus Ball Ground, Georgia, hat in seiner Expansionsstrategie nun AdEdge Holdings (nicht börsennotiert) ins Visier genommen. Das Gebot lautet auf 40 Mio. $ für Know-how und Technologie zur De-Kontamination von Wasser, also die Befreiung des Grundstoffs von diversen schwierigen Chemikalien.



CHART INDUSTRIES geht davon aus, dass der Zukauf im Fiskaljahr 2022 zwischen 35 und 40 Mio. $ zum Umsatz und 0,11 bis 0,16 $ zum Ergebnis je Aktie beisteuern wird. AdEdge ist die passende Ergänzung zur Akquisition BlueInGreen aus dem vorigen Herbst, beide fügen sich nach konzerneigener Darstellung in die Wasserstoff-Strategie ein. CHART INDUSTRIES versteht sich ausdrücklich auch als Bestandteil der Wasserstoff-Wirtschaft.



Die Aktie von CHART INDUSTRIES kehrte im Schock-März 2020 zum wahrscheinlich letzten Mal auf 15 $ zurück; langjährig ist sie ein Musterbeispiel für enorme Zyklus-Schwankungen. Zurzeit wird ein hohes KGV 48 (zum aktuellen Jahr) ausgewiesen, stark sinkend beim Bezug auf künftige Jahr; mit Bezug auf das Fiskaljahr 2023 gilt KGV 26.



Als Börsenwert werden 6,8 Mrd. $ angezeigt. Viele sind zurzeit auf der Short-Seite: Short Interest 12,7 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



